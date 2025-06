El desafío grupal en la casa de Gran Hermano dio inicio a una virulenta guerra en la casa.

Petrona Jerez se desató la soga, tras denunciar a Selva Pérez de darle un fuerte golpe en la cara con un almohadón, y Eugenia Ruiz estalló de bronca ante la posibilidad de perder la prueba.

Fuera de sí, la mujer de Santiago del Estero hizo una explosiva catarsis en contra de la señora de Tucumán, que ingresó al reality por unos días, y le dijo barbaridades.

EL ALMOHADONAZO DE SELVA A PETRONA QUE DESATÓ LA FURIA DE EUGENIA EN GRAN HERMANO

Eugenia: -Petrona, no podés ser tan hija de pu...

Petrona: -Me ha dolido mucho la cara.

Sandra: -¿Qué mierda pasó?

Eugenia: -No sé, pero se ha desatado una... No puede ser que por una visita yo me quede una semana sin puchos. Es una hija de pu... que no le importa nada. Mala, mala, mala entraña. Te aseguro que no sé qué almohadonazo la ha pegado la otra, pero no podés desatarte así. Hija de re mil. No tiene calificativo. Algo tiene que pasar. No puede ser que una visita nos venga a cargar así.

Petrona (desde el cuarto): -Por suerte está todo grabado.

Eugenia: -Nos tienen que dar una oportunidad. Esta ha venido a joder la existencia.

Selva: -Nunca pasó algo tan bajo así, como mentir una agresión. No fue así. Roncaba como loca. Sí, es verdad, agarré la almohada y le di con la almohada en la cabeza. Pero también están grabados sus almohadazos. Nunca fue con maldad. Dios sabe. Le dije a Gran Hermano que miren meticulosamente todo. No le pegué en la cara y, de ser así, le pido disculpas. Estaba esperando el choque… Poner la palabra agresión, no. Hay acusaciones que son graves.

Eugenia: -Se desató sabiendo que nos caga a todos la prueba. ¡Es maldita! Ojalá me vaya yo así afuera la reviento… Que se banque si le das con un almohadón porque es una roncadora. Yo te voy a cagar a almohadazos si escucho un ronquido. Andá a roncar a Tucumán. Mala. Dormí con un ojo abierto y con el otro cerrado.

Selva: -Esto es grave. Perdón que me esté priorizando yo, pero es una acusación grave… Por suerte hay cámaras.

