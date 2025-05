El 28 de mayo, Chiara Mancuso reingresó a la casa de Gran Hermano junto a 7 compañeros para jugar con uno de los actuales participantes del reality, pero estalló de bronca al no poder hacer campaña por su amigo Ulises.

Selva se anticipó y la escogió para que la ayude a ganar. Ulises terminó optando por Andrea.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

Al verse cara a cara, Chiara le hizo un fuerte reproche: “Te extrañé mucho. ¿Vos arreglaste para no elegirme? Me eligió Selva”. Y agregó, indignada: “Yo viene a disfrutar. No vine a pelear”.

Sin embargo, la exparticipante no soportó lo sucedido, fue al confesionario y amenazó con abandonar la casa de Gran Hermano.

EL ATAQUE DE FURIA DE CHIARA Y SUS GANAS DE IRSE DE LA CASA DE GRAN HERMANO

“Yo me voy. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo. Es una vergüenza”, expresó Chiara, furiosa.

“Se recontra cagaron en mí. Que yo tenga que abandonar por este motivo es un papelón”, dijo y en el video que se hizo viral en redes se escuchan ruidos de objetos cayendo al piso y enojo.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

¿CÓMO QUEDARON CONFORMADOS LOS EQUIPOS EN GRAN HERMANO?

Sandra jugará con Andrea, Luz con Luciana, Tato con Martina, Eugenia con Bati, Selva con Chiara, Ulises con Jenifer, Devi con Nano y La Tana con Petrona.

¿Se irá Chiara Mancuso de la casa? En el transcurso del día lo sabremos.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.