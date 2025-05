A pocos días de ser eliminada de Gran Hermano, Chiara Mancuso se sentó en el diván de Vero Lozano y se emocionó hasta las lágrimas cuando la conductora le preguntó por su vínculo con Luz Tito, con quien tuve el versus que la dejó fuera de la casa.

“¿Luz qué representa para vos? Porque se habló de todo. Amores, odios y hasta que podían gustarse mutuamente”, indagó la anfitriona de Cortá por Lozano.

Sin dudar, Chiara contestó sin poder contener el llanto: “Sí, sí. Odio, en absoluto. No la odio, nunca la voy a odiar. Me emociona hablar de Luz”.

Movilizada, la ex GH explicó: “Fue una de mis debilidades adentro de la casa. Fue súper compañera conmigo. Sí tuvimos una conexión muy profunda y creo que afuera va a seguir”.

“No me gusta que me hagan rival de ella, que me quieran comparar. Yo la admiro, la amo”, aseguró Mancuso.

POR QUÉ CHIARA ROMPIÓ EN LLANTO CUANDO HABLÓ DE LUZ DE GRAN HERMANO

“Pero, ¿qué te pasó con ella? ¿Por qué te emocionás de este modo?”, ahondó Vero Lozano, ante una Chiara conmovida.

Consecuente con lo que dijo en el reality, la joven respondió: “Tenemos una conexión de alma. Yo se lo dije a Gran Hermano y algunos me cargan. Es como la que tengo con Ulises”.

“Pero me costó mucho porque Ulises la odiaba y ella lo odiaba a Ulises. Tato lo odiaba a Ulises, después me odiaba a mí, y el juego nos terminó enfrentando”, continuó.

“Luz era mi debilidad y la debilidad de Tato, y ella eligió estar con Tato. Y está bien porque era su amigo. Yo elegí siempre estar del lado de Ulises”

“Más allá de eso, yo le tengo un amor bastante grande a ella. Eso no va a cambiar. Ella es muy talentosa y muy hermosa”, finalizó Chiara, reafirmando desde el fuera de juego sus afectuosos sentimientos por Luz.

