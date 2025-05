Luego de cinco meses de aislamiento en la casa de Gran Hermano, Chiara Mancuso fue por primera vez a LAM y dejó en claro que es team Wanda Nara.

La hija del exfutbolista Alejandro Mancuso, contó que salió con algunos jugadores de fútbol, pero que no es “botinera”.

“No me voy a hacer la carmelita descalza, sí, he salido. Picotee ahí”, dijo la última eliminada de Gran Hermano 2024-2025. Y Ángel de Brito le retrucó: “¿De qué equipo?”.

Con picardía, pero con discreción, Chiara respondió: “De un par”.

“¡La auténtica botinera!”, disparó Yanina Latorre, con humor. Y Mancuso se diferenció con contundencia: “No, no, no. No botinera”.

“Yo siempre defiendo a las mujeres de los jugadores. Mi mamá siempre se la bancó, y es re difícil. Las botineras son las chicas que quieren la plata de los jugadores y las mujeres no son así. Yo tampoco soy así, yo justo ‘matcheo’ porque ‘matcheo’, pero también con otros. Empresarios...”, agregó.

CHIARA MANCUSO ELIGIÓ A WANDA NARA Y LE DIO DURO A LA CHINA SUÁREZ

Metiéndola de lleno en el Wanda Gate, el conductor de LAM le preguntó a la ex GH: “¿Pero te ves más Wanda o más China?”

“¡No! Yo soy team Wanda, la amo. A full. La defiendo a muerte porque me parece que es auténtica, transparente. Lo que se le viene a la cabeza lo hace”, argumentó Chiara.

“La China también hace lo que se le canta”, le contestó Yanina.

“Sí, sí, pero con otros códigos. Yo prefiero los códigos de Wanda, me representa más y, además, es sagitariana. Me representa su energía. Yo soy de Sagitario. Me gusta ella. Me gusta su personalidad”, sostuvo Chiara Mancuso, tomando claro partido por Nara y siendo filosa con Suárez, la actual pareja de Mauro Icardi, exmarido de Wanda.

