En medio de los fuertes rumores que indican que Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez se habrían comprometido y estaría entre sus proyectos casarse, Wanda Nara respondió sin filtro si dejaría que sus hijas asistan a la boda.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que el cronista de LAM, Santiago Riva Roy le hizo a Wanda: “¿Si hay propuesta de casamiento, tus hijas asistirían?“, indagó, tal como se pudo ver en Lape Club Social.

Fue entonces que la empresaria no udó con su respuesta y lanzó una fuerte frase que podría despertar la furia de Icardi: “Ya te dije que mis hijas no se van a prestar más a ningún circo”, cerró, picante.

L-GANTE HABLÓ DE WANDA NARA Y DIO DETALLES DEL ÚLTIMO ENCUENTRO QUE TUVIERON

En medio de las especulaciones sobre su presente sentimental, Elián “L-Gante” Valenzuela dio que hablar cuando le preguntaron si se reconcilió con Wanda Nara y la mandó al frente al contar qué actitud tuvo la empresaria en los últimos días.

Todo comenzó cuando Juana Viale le hizo la pregunta obligada a uno de sus invitados en La Noche de Juana, el programa que conduce por eltrece: “¿Pero estás en pareja o no estás en pareja? ¿Qué nombre le podemos poner a ese vínculo?”, indagó la presentadora. A lo que el cantante se sinceró: “Lo mismo me pregunto porque también estoy medio confundido”

“La semana pasada se me acusó de todo. La situación fue así: supuestamente, lo que dijo ella, es que me había dejado y también, a la misma vez, habían generado varias noticias de que me dejó por esto, o por lo otro, y no me hice cargo de ninguna de esas acusaciones”, agregó.

Y cerró, dejando la puerta abierta a que su noviazgo con la hermana de Zaira Nara continúe: “Y antes de ayer, cayó en mi casa, así de la nada. De repente mi mamá me dice ‘mirá que vino Wanda’. Y nada, todavía no debemos una charla. Así que no sé en qué estamos”.