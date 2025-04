En medio de las repercusiones que despertó la picante publicación que compartió Elián “L-Gante” Valenzuela tras separarse de Wanda Nara, en Puro Show revelaron los motivos por lo que el cantante estaría muy dolido con su ex.

“Después del posteo de L-Gante, su entorno recibe un mensaje de Wanda Nara, ayer a la noche, diciendo ‘¿qué le pasa a este pibe?, ¿por qué me expone de esta manera?‘. Y lo que dicen es que Elián se siente dolido y usado”, comenzó diciendo Matías Vázquez al aire.

“Siente que le abrió a Wanda un montón de puertas en el mundo de la música porque le presentó sus productores, y que ahora el chichoneo con un nuevo hombre le jode en el alma. Se siente basureado y por eso todo este mensaje”, agregó.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

Tras escucharlo, Pochi tomó la palabra y sumó más información tras obtener la palabra de los protagonistas: “Yo hablé con Elián y hablé con Wanda. Por un lado, ella me decía ‘preguntale por los videos que me llegaron en viajes que hizo junto con sus amigos y otras mujeres, y por un montón de imágenes que me llegan cuando él va a los boliches solo’. Según ella, lo habría dejado por WhatsApp, muy enojada por esto”.

“Y del otro lado, Elián lo que me dijo es que él sentía que ella estaba buscando cualquier excusa como para dejarlo”, añadió. Y cerró: “O sea que por un lado tenés una Wanda que siente que a ella le llegan imágenes donde Elián está con otras mujeres. Y, por otro lado, ella siente ‘che, yo quiero confiar en vos, pero salís a boliches, me mandan estos videos y, se me hace imposible’. Y también es una realidad que Elián vive más de noche por todos sus shows y Wanda de día. Pero yo sé que se quieren mucho”.

Matías Vázquez: “Después del posteo de L-Gante, su entorno recibe un mensaje de Wanda Nara, ayer a la noche, diciendo ‘¿qué le pasa a este pibe?, ¿por qué me expone de esta manera?‘. Y lo que dicen es que Elián se siente dolido y usado“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA PICANTE REACCIÓN DE L-GANTE AL LEER QUE WANDA NARA ASEGURÓ HABERLO DEJADO

A horas de que Wanda Nara rompiera el silencio y hablara por primera vez de su separación de Elián “L-Gante” Valenzuela, donde dijo -entre otras cosas- haber sido ella quien tomó la decisión de terminar con la relación, el cantante dio que hablar con su gesto en las redes.

Lejos de pasar por alto las declaraciones que salieron en la placa de Ciudad Magazine con el fragmento de la nota que Wanda dio a LAM, el artista sorprendió con su picante respuesta.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. Lo dejé yo. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña. De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, se pudo leer en la cuenta de Instagram @ciudadmagazine.

Foto: Captura de Instagram (@ciudad_magazine) Por: Fabiana Lopez

Fue entonces que L-Gante despertó todo tipo de repercusiones con su respuesta, ¿dando a entender que Wanda mintió?: “Mmm, dijo la muda”, contestó, ante la sorpresa de todos los usuarios de la red social.