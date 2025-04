L-Gante asistió al programa conducido por María Belén Ludueña, Mujeres Argentinas (de lunes a viernes de 9 a 10.30 por eltrece), y habló de todo tras su sorpresiva separación de Wanda Nara.

Dio detalles también de sus problemas de salud, por los que deberá hacer un breve parate en su carrera, y reveló qué pasó con su ex el fin de semana, luego de su comunicado en redes sobre el fin de la relación.

Más tarde, L-Gante habló con Ciudad tras su visita al programa de eltrece al que asistió junto a la hija que tuvo con Tamara Báez, Jamaica.

El cantante de cumbia 420 aclaró que, si bien el vínculo con su ex está tirante, la prioridad de ambos es la menor.

“Siempre me acompaña. Y además que le gusta venir, acompañarme, ella me dice ‘papá yo quiero ir a trabajar con vos’. Y bueno, le damos el gusto”, dijo el artista, a quien se lo vio pendiente del bienestar de su nena todo el tiempo que estuvo en los estudios de Artear.

L-Gante en Mujeres Argentinas (Foto: captura de eltrece).

L-GANTE BLANQUEÓ CÓMO HIZO PARA ENAMORAR A WANDA NARA: SU INFALIBLE ATRIBUTO

“¿Qué crees que enamoró a Wanda de vos?“, le preguntó Ludueña al cantante en su entrevista,

“Esta cara”, respondió, entre risas. “Creo yo que será mi actitud, mi forma de ser. En ella lo que creo haber visto es que no se haya encontrado mucho con personas como yo, tanto también como me lo dijo”, profundizó.

“Ella dijo que la volvías al barrio. Persona como vos, ¿qué es?“, repreguntó la conductora.

“Que éramos dos polos opuestos, digamos. A lo primero se sentía medio raro, o sea, la forma de encajar, de entrarle. Después me di cuenta de que no había que forzar nada de lo que sea la forma de ser, sino que a ella me gustó así y yo le gusté así. Y eso me trajo tranquilidad y pudimos avanzar con la relación. Pero bueno, algo salió mal. Algo malió sal, jaja”, concluyó el cantante.