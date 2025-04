A poco de que Elián “L-Gante” Valenzuela hiciera público en sus redes que se separó de Wanda Nara, la empresaria rompió el silencio y ahondó en algunos detalles sobre esta ruptura que sorprendió a sus seguidores.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña”, comenzó diciendo Wanda en una nota que dio a LAM.

“De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, agregó, luego de que se conociera que el artista está con unos temas con su salud. Y cerró: “Lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido. Ayudo y sigo ayudando”.

Foto: Movilpress

LA SORPRESIVA REACCIÓN DE WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON SI VOLVERÍA CON MAURO ICARDI

A poco de ponerle punto final a su noviazgo con Elián “L-Gante” Valenzuela, Wanda Nara aseguró que desea estar sola mucho tiempo. Sin embargo, ante la consulta sobre si volvería a darle una oportunidad al amor a Mauro Icardi, la empresaria dio que hablar con su respuesta.

Así fue el ida y vuelta del cronista de LAM, Santiago Riva Roy, y Wanda Nara en la nota que se vio al aire:

Santiago: -Volver con Mauro es una puerta cerrada, ¿no?

Wanda: -Sí, sí.

S: -Decís ‘no vuelvo nunca más’.

W: -No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca. A mí me costó mucho tomar esta decisión y me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Hoy, la verdad que yo estoy muy feliz, mis hijos están bien, están estables y están muy contentos viviendo en el país.