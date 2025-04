Las fotos a puro romanticismo que comparten Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi en las redes sociales, ya son moneda corriente entre las publicaciones de los jóvenes. Sin embargo, en esta oportunidad, el futbolista dio que hablar con su picante gesto, ¿dedicado a su ex, Wanda Nara?

Lejos de pasar desapercibido con sus posteos, Icardi compartió en Instagram Stories (que luego, reposteó Eugenia) una postal donde se la ve a la China, tirando un beso a cámara y vestida con un conjunto deportivo con la palabra ’Paris’ en su buzo y pantalón.

Cabe recordar que la parejita blanqueó su romance con varias fotos y la canción que eligieron para sellar su amor fue París de Ingratax, el tema que entonaba la actriz y cantante provocativamente en las redes, cuando se dio a conocer el affaire de ambos cuando Mauro todavía seguía su relación con Wanda.

En medio del litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por temas referidos a las hijas que tienen en común, Andrés Nara sorprendió al apuntar sin filtro contra Eugenia “la China” Suárez.

“Las nenas se sienten, en algún punto, la actual pareja del padre fue la que realmente hizo la desvinculación de la familia”, lanzó el papá de Wanda y Zaira Nara, sin filtro, en el estudio de El Diario de Mariana.

“Eso es muy importante. Tanto Wanda, como la abuela, como Zaira y el conjunto familiar, tratan de minimizar eso. Dicen ’No, no es tan así‘, pero te lo aseguro. Es así tal cual”, agregó. Y cerró, tajante: “Yo puedo poner las manos en el fuego por Wanda, pero no por este muchacho (por Icardi) porque, realmente yo tengo una muy mala relación. Bueno, no hay relación, no es ni mala ni buena”.