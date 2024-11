La tormentosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi escaló a la Justicia a partir de la denuncia de ella en su contra tras el fuerte episodio que habría vivido en el Chateau Libertador a la vuelta de sus vacaciones con L-Gante en Brasil.

En este contexto, habló Andrés Nara, que sigue distanciado de su hija. El mediático reflexionó sin filtro sobre el noviazgo de su hija con el cantante y sorprendió al solidarizarse con el padre de sus nietas a pesar del malestar de la conductora por las actitudes de él.

Andrés habló de la relación de Wanda y L-Gante.

“Nunca me imaginé a Wanda con Elián, hace dos años me festejó mi cumpleaños en su casa y vino cuando ella estaba peleada con Mauro. Diez puntos el muchacho, estuvimos charlando. Muy macanudo, pero jamás me imaginé que ellos iban a tener una relación. Quizás es por despecho, por cosas que han pasado con Mauro”, aseguró en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Elián como persona cien puntos, es algo muy delicado hablar de ellos como pareja. Que los chicos estén en desacuerdo con esta relación es notable porque Mauro fue muy consecuente con los hijos y la familia en sí. Es lógico que se sientan un poco sensibles, pero la que tiene que ver si está feliz o no es Wanda”, siguió, buena onda con L-Gante en Mitre Live.

ANDRÉS NARA DEFENDIÓ A MAURO ICARDI

Andrés Nara remarcó que Mauro Icardi es excelente padre y se solidarizó con él en medio de su escandalosa separación de Wanda Nara.

“No me gusta lo que está viviendo él, yo no tengo ni quiero tener relación pero, escuchando todo lo que se habla, me da mucha lástima Mauro Icardi. Incluso con la lesión que tuvo, es muy fuerte, quizás se le termina la carrera...”.

“Si Mauro me necesita yo estoy, no deja de ser el padre de mis nietas. Si él me necesitaría para charlar y yo no estoy de acuerdo con él, no hay que pegar los golpes bajos cuando uno está caído, yo no necesito nada económico y le daría una mano si me necesita”, sentenció, buena onda con su exyerno.