Con el objetivo de aclarar todas las dudas que surgieron tras el blanqueo de su relación con Elián “L-Gante” Valenzuela, Wanda Nara rompió el silencio y habló fondo de su flamante noviazgo, a varios meses de haberle puesto punto final a su historia de amor con Mauro Icardi, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella.

La encargada de dar a conocer esta información fue Yanina Latorre, quien reprodujo cada palabra que le hizo llegar la empresaria: “Me dijo que a Elián no le va a dejar pasar una, que a la primera cosa que vea rara, alguna foto o algo, lo deja”, expresó la panelista en LAM.

“Ella esto se lo toma en serio”, agregó. Y cerróm sin vueltas: “Sabe que él es más chico, que tienen un montón de cosas para tratar de acomodar entre los dos, pero que confía plenamente en la persona que elige hasta que le demuestra lo contrario”.

L-Gante y Wanda Nara, durante el viaje a Brasil que hicieron. (Instagram/wanda_nara)

WANDA NARA REVELÓ CUÁNDO FORMALIZÓ SU RELACIÓN CON L-GANTE

Luego de estar en boca de todos los medios y las redes sociales por blanquear su reciente noviazgo con Elián “L-Gante” Valenzuela y los escándalos que esta relación despertó en Mauro Icardi (el ex de la empresaria, con quien tiene a sus hijas Francesca e Isabella), Wanda Nara decidió hablar por primera vez y a fondo de su vida privada.

La conductora de Bake Off Famosos habló sin tapujos con Yanina Latorre y la panelista reprodujo la conversación en LAM: “A Wanda le molesta que la juzguen por salir con un chico de 24 años. Ella me dice, ‘yo ya sé que él es diferente a mí, que se expresa distinto, que tiene otra manera de vivir, pero yo me enamoré’”, expresó.

“Ella me dijo que es una relación seria, que ella le planteó y lo habló con él que necesita títulos, poner fechas y un vínculo. Ella es la novia de Elián, le guste a quien le guste. Tienen una fecha para festejar aniversario. Se pusieron de novios el día anterior de la fiesta de Bake Off, hace 11 días”, agregó.

Foto: Captura de Instagram (@lgante.eliann)

Y siguió: “Me dijo que ese día se puso de novia, o sea, pudo haber pasado cosas antes. Se puso de novia el 1° de noviembre y que por eso fueron por primera vez juntos a esa fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses”.

“Me dice, ‘entiendo que es confuso porque en estos meses largos me costó mucho cortar el vínculo y todavía me está costando mucho’. También me dijo que le está costando mucho sostener esta separación por Mauro, porque parece que no lo entiende o no lo asume. No me habló mal de él, ni lo criticó, ni lo humilló en ningún momento”, continuó la angelita, basándose en las palabras de Wanda.

Yanina Latorre: “Wanda se puso de novia el primero de noviembre con L-Gante y eso fueron por primera vez juntos a la fiesta de Bake Off, porque ella está separada hace meses”.

Y cerró, tajante: “Dice que también es confuso porque hace poco cuando vino Mauro acá, hace tres o cuatro semanas, ellos se mostraron juntos. Que ella se bloqueó con L-Gante de las redes, y el otro se calentó cuando Elián fue al programa de Susana Giménez, porque en ese momento volvió a intentarlo con Icardi y esa fue la última vez”.