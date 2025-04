Una vez más, Eugenia “la China” Suárez recurrió a las redes sociales para compartir románticas postales de su vida cotidiana junto a Mauro Icardi.

En esta oportunidad, la actriz y cantante se mostró muy acaramelada con el futbolista en un collage que subió a Instagram Stories: “Qué lindo los días con vos @mauroicardi”, escribió con un emoji de un corazoncito rojo.

Por su parte, Icardi (que pasó la noche con Eugenia en el lujoso hotel Four Seasons) reposteó la publicación en su Instagram, y lo acompañó con otro dos emojis de dos caritas enamoradas.

WANDA NARA HABLÓ DE LA REVINCULACIÓN DE SUS HIJAS CON ICARDI Y DEL SUPUESTO EMBARAZO DE LA CHINA SUÁREZ

Muy feliz con su relación con Elián “L-Gante” Valenzuela, Wanda Nara llegó acompañada de su novio a los estudios de Telefe y no le esquivó a las preguntas sobre la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi y el supuesto embarazo de Eugenia “la China” Suárez.

Indagada por las especulaciones sobre que Eugenia podría estar esperando un bebé con su ex, Wanda fue contundente con su respuesta, en una nota que dio a Intrusos: “No tengo idea. No sé nada, me estoy ocupando de mis hijas, de la revinculación”, atinó a decir.

Esta reunión del futbolista con sus dos hijas se dará en la tarde del martes en el Ministerio Público Tutelar luego de tres meses sin verse. Y sobre este tema, la hermana de Zaira Nara también dijo lo suyo: “Es hoy. Están felices, estuvimos a la mañana haciendo una torta para el papá”, lanzó.

Y cerró, contundente, dejando en claro que no tiene diálogo con Mauro: “Yo dije siempre que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que esa revinculación sea de la manera más segura y que se haga. Las voy a llevar yo, pero se van a encontrar ellas”.