El 10 de abril, Wanda Nara se presentó en la fiscalía para ampliar la denuncia de maltrato que le hizo a Mauro Icardi, relacionada a uno de sus hijos.

En ese marco, la conductora habló con la prensa de la escandalosa separación y de las medidas que tomó la justicia alusivas a la revinculación del futbolista con sus hijas.

“Los 5 chicos quieren ver a Mauro, a pesar de todo. Yo, como mamá, voy a hacer que eso suceda de la manera más segura para ellos y para todos”, dijo Nara ante el micrófono de Puro Show.

Foto: captura de pantalla de América, Intrusos.

Luego le respondió al notero de Intrusos sobre las multas que le pusieron para preservar a las menores y se quejó de que a Icardi no lo multaron con la misma severidad que a ella.

“Yo no pagué ninguna multa. No tengo ninguna multa que pagar. A mí me pusieron multas muy estrictas, en el informe que me mandaron. Del otro lado, nunca vi una multa tan grande a un papá que incumple con un montón de cosas”, aseveró Nara.

Foto: captura de pantalla de América e Instagram de Mauro Icardi.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA ANTE UNA CONFUSA PREGUNTA SOBRE MAURO ICARDI

Poniéndole el pecho a numerosas consultas, de distintos medios, Wanda quedó completamente descolocada ante una confusa pregunta sobre Icardi.

“¿Cuándo van a volver con Mauro?”, disparó el cronista. En shock, Nara contestó: “¡¿Qué?!”.

“Las nenas, cuándo van a volver a tener contacto?”, aclaró el notero. Y Wanda expresó: “Ah, ¡me asuste! Dije ‘este chico está mal’”.

“No tengo ni idea. Ojalá que pronto, pero hay todo un proceso que pidió la justicia y se acompañará. Él tiene que hacer un proceso terapéutico, no sé si eso estará pasando”, concluyó la empresaria.

