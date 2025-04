Wanda Nara sorprendió este martes al solicitar una restricción perimetral contra su expareja, el futbolista Mauro Icardi, en el marco del proceso judicial por la revinculación con sus hijas.

Por qué Wanda Nara pidió una restricción perimetral contra Mauro Icardi

Nicolás Payarola, abogado de Wanda Nara. Foto: Instagram (@nicolaspayarola)

La audiencia se llevó a cabo en la Fiscalía N°15 de la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la presencia del abogado de la empresaria, Nicolás Payarola, quien informó que el Ministerio Público Fiscal acompañó la solicitud tras considerar acreditados episodios de violencia.

Según explicó Payarola, la fiscal de género repasó una serie de denuncias previas contra el jugador, lo que motivó el pedido formal de una medida cautelar.

Ahora será el juez interviniente quien decidirá si dicta la restricción perimetral contra Icardi, en medio de un creciente conflicto legal y mediático.

Qué dijeron los abogados de Mauro Icardi sobre el pedido de Wanda Nara

La relación entre ambos tuvo un nuevo punto crítico el 14 de marzo, cuando se produjo una fuerte discusión en el edificio donde reside Nara. El altercado requirió la intervención de la Policía y el SAME, lo que derivó en una causa penal.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi en el edificio Chateau Libertador (Foto: Movilpress).

A raíz de este hecho, se convocó una audiencia presencial a la que Wanda asistió, mientras que Icardi se ausentó, alegando que su presencia no era obligatoria.

Por su parte, el abogado penalista de Icardi, Gonzalo Romero Victorica, aseguró que su cliente ya cumplió con medidas cautelares anteriores y calificó el nuevo pedido como “infundado”.

En la misma línea, la abogada de familia Lara Piro acusó a Wanda de entorpecer el vínculo entre las hijas y el jugador, y la señaló por “realizar denuncias falsas”.

¿Qué pasará con la revinculación de las hijas?

Mientras tanto, el Ministerio Público Tutelar continúa supervisando el proceso de revinculación entre Icardi y sus hijas. Wanda Nara deberá presentarlas ante los especialistas para iniciar el acompañamiento psicológico, paso clave para permitir el contacto con el padre.

Al finalizar la audiencia, Nara evitó referirse directamente a su ex y expresó: “Yo me sigo presentando cuando corresponde, y cuando no puedo, lo informo. No tengo idea de cómo seguirá la causa”.