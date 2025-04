Muy feliz con su relación con Elián “L-Gante” Valenzuela, Wanda Nara llegó acompañada de su novio a los estudios de Telefe y no le esquivó a las preguntas sobre la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi y el supuesto embarazo de Eugenia “la China” Suárez.

Indagada por las especulaciones sobre que Eugenia podría estar esperando un bebé con su ex, Wanda fue contundente con su respuesta, en una nota que dio a Intrusos: “No tengo idea. No sé nada, me estoy ocupando de mis hijas, de la revinculación”, atinó a decir.

Esta reunión del futbolista con sus dos hijas se dará en la tarde del martes en el Ministerio Público Tutelar luego de tres meses sin verse. Y sobre este tema, la hermana de Zaira Nara también dijo lo suyo: “Es hoy. Están felices, estuvimos a la mañana haciendo una torta para el papá”, lanzó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, contundente, dejando en claro que no tiene diálogo con Mauro: “Yo dije siempre que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que esa revinculación sea de la manera más segura y que se haga. Las voy a llevar yo, pero se van a encontrar ellas”.

Wanda Nara: "Es hoy (la revinculación). Están felices, estuvimos a la mañana haciendo una torta para el papá”.

TODOS LOS DETALLES SOBRE CÓMO ERA EL REENCUENTRO DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS

En medio de la incertidumbre por saber cuándo Mauro Icardi iba a poder reencontrarse con las hijas que tuvo con Wanda Nara, después del escándalo que sucedió en el Chateau Libertador, Guido Záffora reveló en El Diario de Mariana detalles sobre cuándo se llevaría a cabo este momento.

“Hay un proceso de reintegración que será a mitad de semana. Están definiendo si martes o miércoles, en el Ministerio Público Tutelar, ubicado en Perú al 100, CABA", comenzó diciendo el panelista del programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

En cuanto a las condiciones de ese encuentro, agregó: "Va a durar una o dos horas y va a haber terapia canina. También estarán las psicólogas de las pericias que tomaron la declaración. No se quedarán con Icardi solas y antes que él quiera hacer algo a solas con ellas, tiene que haber pasado varios encuentros que determina la Justicia".

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Las nenas pidieron ver a su padre”, sumó, firme con sus palabras. Y dejó en claro que este pedido fue verbalizado por las niñas: “Lo ratificaron ellas”, cerró, a la espera de que hayan más novedades sobre este mediático caso.