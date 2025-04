Luego de sufrir varios altibajos en su relación, Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela apostaron nuevamente el amor y el noviazgo sigue viento en popa.

Por eso, cada vez que el cantante se va de gira con su música o que no pueden estar juntos, la parejita aprovecha las videollamadas para no extrañarse tanto.

Así lo reflejó Wanda en un posteo que compartió en Instagram Stories junto a una dulce dedicatoria para L-Gante: “Te extraño, te extraño, te extraño, te extraño”, escribió en la publicación donde se ve una captura de ellos hablando por celular.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA CONFESÓ CÓMO SIGUE SU RELACIÓN CON L-GANTE

Los posteos a pura declaración de amor que Wanda Nara le dedicó a Elián “L-Gante” Valenzuela en el día de su cumpleaños, dejó en claro que el noviazgo sigue viento en popa pese a los últimos cortocircuitos que hubo en la pareja.

Y sin escaparle a las preguntas sobre su vida sentimental, Wanda se sinceró en una nota que dio a Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la Ve por elnueve: “Sí, estoy muy enamorada”, lanzó, sin dudarlo.

“Con Elián trabajamos los dos para la misma empresa, y si quisiera una vez a la semana tener una noche como mamá, me parece que también me la merezco. Crío cinco chicos sola”, agregó la entrevistada, contundente.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Por otro lado, la hermana de Zaira Nara ahondó en sus planes a futuro con Elián: “Vivimos más el día a día, tenemos buena relación. Él entiende mucho el momento que yo estoy pasando, entiende que la prioridad son mis hijos”. Y cerró, muy feliz por este presente: “Me acompaña y me aconseja. Es un papá muy presente y creo que fue lo que me enamoró de él”.