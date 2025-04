El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa creciendo, pero la conductora de MasterChef sigue siendo el centro de atención debido a sus interacciones con L-Gante.

Recientemente, Wanda compartió momentos muy cariñosos con Elián en Chile, donde celebraron juntos su cumpleaños número 25, confirmando que su relación sigue intacta.

Durante una entrevista en el programa Intrusos, Wanda Nara y L-Gante fueron interceptados en el aeropuerto, donde aclararon el estado de su relación y respondieron a los rumores de distanciamiento.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram wanda_nara

Qué dijeron Wanda Nara y L-Gante sobre los rumores de separación

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram wanda_nara

“Bien, la pasamos muy bien. Me recibieron, me regalaron cosas, me cantaron el feliz cumpleaños en vivo”, comentó Elián sobre el show que ofreció recientemente.

En cuanto a las publicaciones en redes sociales, donde Wanda demostró su cariño hacia él, L-Gante expresó: “Sí, y estuvo presente también”. Además, aclararon que los rumores sobre un supuesto momento de crisis en su relación fueron malinterpretados.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram wanda_nara

“Sí, todas las personas tenemos momentos de colapso mental, pero después todo bien. Son estados de ánimo”, explicó Elián, dejando claro que nunca hubo una separación.

Por qué Wanda Nara viajará a Italia

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram wanda_nara

Por su parte, Wanda Nara detalló su presente profesional, mencionando que está disfrutando de unas vacaciones, pero que en el futuro cercano comenzará con las grabaciones de MasterChef, previstas para mitad de año.

Wanda Nara y L-Gante. Foto: Instagram wanda_nara

También mencionó que viajará a Italia en mayo para participar en el reality de baile, y luego regresará a Buenos Aires para cumplir con otros compromisos laborales.

En cuanto a las redes sociales, Wanda aseguró que continúa utilizándolas sin problemas. Sobre las especulaciones de una crisis con L-Gante, Wanda fue tajante: “Nunca nos separamos, siempre igual”, reafirmando la solidez de su relación.