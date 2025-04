Los posteos a pura declaración de amor que Wanda Nara le dedicó a Elián “L-Gante” Valenzuela en el día de su cumpleaños, dejó en claro que el noviazgo sigue viento en popa pese a los últimos cortocircuitos que hubo en la pareja.

Y sin escaparle a las preguntas sobre su vida sentimental, Wanda se sinceró en una nota que dio a Los Profesionales de Siempre, el programa que conduce Flor de la Ve por elnueve: “Sí, estoy muy enamorada”, lanzó, sin dudarlo.

“Con Elián trabajamos los dos para la misma empresa, y si quisiera una vez a la semana tener una noche como mamá, me parece que también me la merezco. Crío cinco chicos sola”, agregó la entrevistada, contundente.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Por otro lado, la hermana de Zaira Nara ahondó en sus planes a futuro con Elián: “Vivimos más el día a día, tenemos buena relación. Él entiende mucho el momento que yo estoy pasando, entiende que la prioridad son mis hijos”. Y cerró, muy feliz por este presente: “Me acompaña y me aconseja. Es un papá muy presente y creo que fue lo que me enamoró de él”.

Wanda Nara: “Sí, estoy muy enamorada (de L-Gante)“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA MAMÁ DE L-GANTE HABLÓ SOBRE LA SALUD MENTAL DE SU HIJO TRAS LOS PREOCUPANTES MENSAJES EN REDES

Luego de que Elián “L-Gante” Valenzuela diera que hablar con los fuertes mensajes que compartió en su cuenta personal de Facebook (que después borró) y que darían cuenta de la tristeza que está atravesando tras separarse de Wanda Nara, Claudia Valenzuela ahondó en el estado anímico de su hijo.

Karina Iavicoli se comunicó con la mamá de L-Gante en Intrusos: “Hablé con ella, me contestó muy bien. Le dije que se andaba diciendo que su hijo estaba triste y ella me respondió que su hijo ‘no está deprimido’ y que ‘si no ya estaríamos hablando de un tema de salud mental’”.

“Pasaron cosas buenas y malas y quiere volver a dedicarse a hacer todo lo que hace, pero juntando fuerzas primero”, agregó Claudia antes de desmentir la separación de L-Gante y Wanda Nara: “No están separados, él no está deprimido y mañana viajan juntos a Chile”.