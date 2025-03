Tras mostrar los arreglos y refacciones de su casa en un country, Tamara Báez recibió algunas preguntas sobre cómo hizo para adquirir semejante lugar y qué rol había cumplido L-Gante en esto, el padre de su pequeña Jamaica.

“Les cuento para que no hagan más este tipo de preguntas, que igual son muy pocas”, comenzó Tamara su explicación, seguido de un emoji de corazón para mostrar calma.

Foto: Instagram

“Él pasa cuota alimentaria. De hecho, me mudé del country porque solo alcanzaba para las expensas esa plata”, desarrolló.

TAMARA BÁEZ BLANQUEÓ LO QUE GANA L-GANTE Y LE RECRIMINÓ POR LA CUOTA ALIMENTARIA QUE LE PASA

Tamara siguió su relato profundizando en el origen de sus ingresos: “Hace más de 3 años, publicidad que hago la cobro. Fui ahorrando peso por peso hace más de 3 años. Y sí, me conocen por él. Obvio, fue mi pareja por años, tuvimos una hija. Pero él no me maneja las redes a mí. No muestra él lo que me envían a mí jaja”.

Luego, le dejó un fuerte llamado de atención a su ex, alegando que si él le hubiera pasado dinero para que ella pudiera hacerse de una ganancia, viviría en un lugar incluso mejor, dando a entender que los ingresos de L-Gante son muy altos.

“Ni me dijo ´tomá tanto $ HACETE’. Si fuera así, ya tendría una mansión”, concluyó su descargo, fulminante.