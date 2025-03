En medio de los rumores de separación entre L-Gante y Wanda Nara, la expareja de él, Tamara Báez, volvió a la carga. La influencer sufrió un accidente de tránsito y lanzó picantes indirectas contra el padre de su hija, Jamaica.

“Cosas que nunca conté. Qué mal que la pasé. Dios estuvo ahí”, expresó la joven, al pie de su auto de alta gama chocado, tras haber sufrido un accidente automovilístico que, por suerte, no tuvo como consecuencia más que la ruptura de parte de su vehículo.

Tami apuntó contra L-Gante. Foto: IG | tamibaez222

Acto seguido, Tamara hizo un fuerte descargo y lanzó picantes indirectas contra L-Gante, afirmando que todo lo que tiene lo consiguió sola, sin la presencia del cantante de cumbia 420.

LAS FUERTES INDIRECTAS DE TAMARA BÁEZ CONTRA L-GANTE

Tamara Báez volvió a dejar en claro que todo lo que tiene lo ganó sola, con su trabajo, y no gracias a L-Gante.

“Cuiden siempre de los suyos. Disfruten cada momento, no hagan daño, abracen fuerte. Nunca se sabe cuándo puede ser la última vez. Si sabés que la otra persona tiene un problema, tratá de hacer todo lo posible para ayudarlo. Lo tengo todo, pero nada es color de rosa a veces...”.

“También agradezco poder brindarle todo a mi hija sin que nadie me ponga millones en la mesa. La tranquilidad de que todo salga de mí no me la quita nadie”, sentenció, muy picante.