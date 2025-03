Tamara Báez volvió a estar en el ojo de la tormenta luego de que decidiera salir a contar cómo logró construirse su propia casa en un barrio privado para ella y Jamaica, su hija con L-Gante.

“¿Cuánto te ayudó L-Gante acá? ¿O de qué laburás vos?”, le preguntó una seguidora, a lo que Tamara decidió contestar y publicar su respuesta para todos los seguidores.

Foto: @tamibaez.333

“Les cuento para que no hagan más este tipo de preguntas, que igual son muy pocas”, comenzó Tamara su explicación. “Él pasa cuota alimentaria. De hecho me mudé del country porque solo alcanzaba para las expensas esa plata”, siguió.

TAMARA BÁEZ BLANQUEÓ CÓMO PUDO CONSTRUIRSE UNA CASA EN UN BARRIO PRIVADO Y VENTILÓ LO QUE GANA L-GANTE

Tamara profundizó en el origen de sus ingresos: “Hace más de 3 años, publicidad que hago la cobro. Fui ahorrando peso por peso hace más de 3 años. Y sí, me conocen por él. Obvio, fue mi pareja por años, tuvimos una hija. Pero él no me maneja las redes a mí. No muestra él lo que me envían a mí jaja”.

“Ni me dijo ´tomá tanto $ HACETE’. Si fuera así, ya tendría una mansión”, concluyó su descargo, fulminante.