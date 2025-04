Luego de que Wanda Nara hablara con los medios la mañana de este jueves de la causa contra Mauro Icardi, Marcela Tauro se mostró indignada: “Creo que nos miente todo el tiempo, siento eso”.

“Ella dice ‘en mi casa se escucha a los niños’, se va de viaje dice que por trabajo pero a Chile no fue a trabajar, entonces, ¿esos niños con quién están?" , analizó la panelista por los dichos de la conductora.

Marcela Tauro en Intrusos (Foto: captura de América).

Al final, Tauro lanzó filósisima: “Acá somos todas madres que laburamos, tenemos 40 laburos, tenemos hijos que mantener, y estamos con los niños... me indigna que mienta tanto. ¿Tuvo que pasar todo esto? Icardi de golpe es un violento... recordemos que se criaron con él".

WANDA NARA CONFIRMÓ QUE TUVO UNA CHARLA CON LAS HIJAS DE JORGE LANATA

En el ida y vuelta con los medios, Wanda Nara confirmó que tuvo una charla con las hijas de Jorge Lanata: “Se comunicaron ellas conmigo, lo que es el destino...”

“Hace un tiempo me enteré de mi enfermedad por él, hoy no está, no me gusta hablar de la gente que no está. Me puse a disposición de ellas para lo que necesiten”, reveló Wanda.

