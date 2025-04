Luego de haber mantenido un fuerte cruce con Elba Marcovecchio (la abogada de su ex, Mauro Icardi), Wanda Nara sorprendió al revelar que las hijas de Jorge Lanata, Lola y Bárbara, se comunicaron con ella.

Todo comenzó cuando le consultaron por la tensa pelea que mantuvo con la esposa del recordado periodista y que terminaría en Tribunales: “Yo siempre digo la verdad y siempre cuando hablo, tengo pruebas. Cada uno sabrá cómo se maneja”, lanzó la hermana de Zaira Nara, tal como lo mostraron en Puro Show, antes de ingresar a la fiscalía para declarar en la causa por violencia de género que radicó contra su ex, Mauro Icardi.

“Se comunicaron las hijas de Jorge, lo que es el destino, ¿no? Hace un tiempo me enteré de mi enfermedad por Lanata. Hoy él no está y no me gusta hablar tampoco de la gente que no está”, agregó. Y cerró, contundente: “Se comunicaron sus hijas conmigo y me puse a disposición para lo que ellas necesiten”.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA REACCIÓN DE WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON SI SUS HIJOS QUIEREN VER A MAURO ICARDI

El escándalo mediático y judicial que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos con el correr de los días.

En esta oportunidad, antes de ingresar a la fiscalía para declarar en la causa por violencia de género que radicó contra su ex, la empresaria respondió todas las consultas de los cronistas que la estaban esperando.

Allí, indagada sobre si sus hijas quieren ver a su padre, Wanda no dudó con su respuesta, tal como se pudo ver en Puro Show: “Los 5 chicos quieren ver a Mauro, a pesar de todo”, lanzó, en referencia a sus niñas y a los tres hijos que tuvo con Maxi López.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, firme con sus palabras: “Yo, como mamá, voy a hacer que eso suceda de la manera más segura para ellos y para todos”.