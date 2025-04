La guerra que Wanda Nara le declaró a Elba Marcovecchio provocó que el resto de la la familia de Jorge Lanata sufrieran daños colaterales, por lo cual Sara Stewart Brown rompió el silencio a través de X.

“Queridos movileros y panelistas de programas de actualidad chimentos y espectáculos: estamos tristes y tratando de seguir con nuestras vidas afrontando un vacío emocional enorme”, comenzó la madre de Lola Lanata, a tres meses del fallecimiento del periodista.

“Por favor dejen de perseguirnos, yo no pertenezco al medio, no me gusta la exposición, me incomodan las cámaras y no tengo nada para decirles”, continuó apesadumbrada.

Ahí aludió a las especulaciones que la salpicaron: “En todo este tiempo ni siquiera me molesté en desmentir la cantidad de falsedades que se dijeron muy livianamente”.

LA SOLAPADA CHICANA DE SARA STEWART BROWN A ELBA MARCOVECCHIO

“Aprendí a las piñas que a nadie le importa la verdad, solo importa el show y el morbo para llenar horas de debates vacíos”, cuestionó Sara a la prensa.

“Ustedes juegan un juego del que yo no quiero participar”, acotó.

Para cerrar, Sara Stewart Brown pareció dedicarle un dardo a Elba Marcovecchio y a Wanda Nara: “Hay muchísima gente que si le gusta la exposición, otros que la necesitan y están encantados cuando tienen una cámara en frente, vayan a buscarlos a ellos y todos contentos”.