La vehemencia con la que Benjamín Vicuña salió al cruce de los trascendidos que deja circular Wanda Nara fue explosiva, sobre todo para librarse del escándalo de Mauro Icardi que involucra de rebote a la China Suárez.

“Es mentira, no tengo ninguna relación con Wanda”, enfatizó el padre de los hijos menores de la China en la alfombra azul de La Cena de los Tontos.

Y cuando un periodista le recordó la serie de “me gusta” que Wanda le había dedicado, el chileno se puso más serio: “Primero, no es el momento. Estamos celebrando. Segundo, están mintiendo”.

Benjamín Vicuña enfureció con Wanda Nara y Ana Rosenfeld. (Foto: Puro Show)

Acto seguido se refirió a Ana Rosenfeld, quien había salido a hablar del tema con supuestas certezas en Viviana en vivo: “A Ana la conozco por otras razones hace muchísimo tiempo, así que eso no es real”.

Wanda Nara (Foto: Instagram @wanda_nara)

EL RUEGO DE BENJAMÍN VICUÑA A LOS MEDIOS Y SU FASTIDIO CON WANDA NARA

“No está en algo que no es cierto, que es al pedo”, imploró Vicuña ante la cámara de Puro Show.

Ahí le recordaron que la abogada “dijo que los mensajes eran por cuestiones de tus hijos, con la China”, y Benjamín exclamó: “Eso es mentira. No sé por qué (lo dice), cuál es la razón”.

Ana Rosenfeld en el cumple de Matilda Salazar. (Foto: Movilpress)

“Ana me escribió por otras razones que no voy a decir por qué en otro momento de mi vida y no es el momento de aclarar”.

Al final, Benjamín Vicuña expresó su bronca con Wanda Nara a través de los gestos, en el instante en que le consultaron qué buscaba la mediática: “No tengo idea, chicos. No voy a hablar. No hablo de eso. ¿Si le voy a preguntar a Rosenfeld? No, no me interesa. Me tendrá que escribir a mí. No sé por qué me arma y me mete en esto".