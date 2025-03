Lejos de pasar por alto los fuertes tweets que compartió Wanda Nara en la que, entre otras cosas, trata de “chorra” a Elba Marcovecchio, la abogada volvió a disparar contra la empresaria en vivo.

“Yo puedo entender que Wanda se lo tome de manera personal, más allá de que en mi caso, y en el de Lara Piro (ambas abogadas del futbolista) estamos haciendo un trabajo, somos las representantes de Mauro Icardi, que es su exmarido”, comenzó diciendo la letrada en una nota que dio a El Diario de Mariana.

“Estamos hablando de todo, de muchos expedientes y de muchas cuestiones que ella hizo públicas. Y que nosotros, como tenemos un cliente que procura preservar un poco algo de lo que queda y a sus hijas, bueno, hablamos en su representación. Nada más. Punto final”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, tajante: “De ahí a que Wanda haya sentido la necesidad de atacarme de esa manera, la verdad que no lo entiendo. La verdad que no puedo entender nada. ¿Por qué lo hace? Primero por cobardía, yo eso ya lo digo. Por un lado es cobardía. Es ella que dice que somos dos mujeres defendiendo a un hombre y ella me ataca a mí, que soy otra mujer. Encima, sumamente violenta”.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ ELBA MARCOVECCHIO DESPUÉS DE QUE WANDA NARA LA ACUSARA DE “CHORRA”

Luego de las fuertes repercusiones que desperton los polémicos tweets que compartió Wanda Nara (donde, entre otras cosas, acusó a Elba Marcovecchio de “chorra”), la abogada fue letal con su respuesta.

“Y sí, la voy a demandar, hoy mismo. Hoy mismo voy a iniciar las acciones judiciales contra la señora Nara por los dichos injuriantes y amenazantes”, comenzó diciendo Elba en un diálogo con Mujeres argentinas, el programa que conduce María Belén Ludueña por eltrece.

“Hasta te diría, medio mafioso (cuando dice) ‘tengo algo que contar de ella’. ¡Contalo! ¡Contalo! No amenaces. ¡Contalo! ¿Qué puede saber ella de mi vida, de nuestra vida, de nuestra familia? Nada, absolutamente nada. Que lo cuente”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“Yo no voy a aguantar, ni mi familia va a aguantar más un agravio más. Y encima lo hace para apartarnos, para apartarme de la causa de su exmarido. Bajo, absolutamente bajo. Pero no solamente bajo, sino que también violento”, cerró.

Y cerró, tajante y visiblemente enojada: “Ella que dice que sufrió violencia de género, ejerce y está ejerciendo, mediante este mensaje, una violencia lineal, explícita sobre mí persona, atentando contra mí trabajo, contra mi dignidad, contra todo mi honor profesional y mi honor familiar, y no se lo voy a tolerar. Todo esto cruza el límite de lo que está bien y lo que está mal. ¡Y esto está mal! Esto es injuria, esto es violencia. Y a cada persona que haga esto sobre nosotros, la voy a demandar. Así de simple. No pienso tolerarlo más. Espantoso y bajo”.