En medio del fuerte litio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi, Elba Marcovecchio (abogada del futbolista) dio una profunda nota en la que expresó su preocupación en esta causa.

“La conflictiva es de adultos, no de las nenas. Las nenas tienen que estar afuera de cualquier conflicto. Sería gravísimo que hubiera un impedimento de contacto. Estas nenas tienen papá y mamá, y no hubo ninguna situación de violencia ejercida hacia ellas“, comenzó diciendo Elba, en referencia a las hijas del exmatrimonio, en una nota que dio a El Diario de Mariana.

"Me resulta peculiar que los abogados estuvieran en la casa de Wanda antes de que ocurrieran determinados sucesos. Fue una particular casualidad“, agregó, sobre la presencia de los letrados de la mediática el día que Icardi se hizo presente en el Chateau Libertador.

Foto: Instagram (@elbitamarcovecchio)

“No sucedieron los hechos como se dijo en la denuncia a la Fiscalía. Las nenas no tendrían que haber sido expuestas a esta situación. Necesitan tanto su vínculo paterno como materno, y las disputas de los padres deben resolverse entre ellos, como adultos”, sumó después de los videos que se filtraron sobre el conflicto que se desató días atrás. Y cerró, tajante: "Le pedimos a la Justicia que piense en estas nenas”.

ELBA MARCOVECCHIO FULMINÓ A WANDA NARA SIN FILTRO: “SER TÓXICA ES TENER CONTENIDO PERVERSO Y VIOLENTO”

En medio del fuerte litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi, en especial por cuestiones relacionadas por las hijas que tienen en común, Elba Marcovecchio (la abogada del futbolista) dio una profunda entrevista y fue letal al hablar de la empresaria.

“Cuando vos tenés en una pareja una persona tóxica, la relación es tóxica. Porque la toxicidad es como una mancha de tinta, se transmite a todos, incluso a los hijos. Ser tóxica es tener contenido perverso y violento”, comenzó diciendo Elba en una nota que dio a El Diario de Mariana.

Además, se refirió a los dichos de Wanda, quien había deslizado que las nenas no querían volver con su padre: “Me cuesta creer que las nenas que estuvieron hasta el 6 de enero con el papá, que tienen una relación fantástica, que vivieron un año y pico solas con él en Turquía, que me digas que no quieren volver. Me parece que, si así fuere, cosa que tengo muchas dudas, estás hablando de justamente una maniobra que ha hecho Wanda sobre las nenas”.

La abogada Elba Marcovecchio y Mauro Icardi. ©rsfotos Por: rsfotos

Por último, Marcovecchio desmintió los rumores de que Icardi podría llevarse a sus hijas a Turquía sin autorización: "Mauro hizo todo absolutamente por derecha. Es imposible que se las lleve por la fuerza, las nenas tienen prohibida la salida del país“, cerró, tajante.