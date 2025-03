En medio del fuerte litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi, en especial por cuestiones relacionadas por las hijas que tienen en común, Elba Marcovecchio (la abogada del futbolista) dio una profunda entrevista y fue letal al hablar de la empresaria.

“Cuando vos tenés en una pareja una persona tóxica, la relación es tóxica. Porque la toxicidad es como una mancha de tinta, se transmite a todos, incluso a los hijos. Ser tóxica es tener contenido perverso y violento”, comenzó diciendo Elba en una nota que dio a El Diario de Mariana.

Además, se refirió a los dichos de Wanda, quien había deslizado que las nenas no querían volver con su padre: “Me cuesta creer que las nenas que estuvieron hasta el 6 de enero con el papá, que tienen una relación fantástica, que vivieron un año y pico solas con él en Turquía, que me digas que no quieren volver. Me parece que, si así fuere, cosa que tengo muchas dudas, estás hablando de justamente una maniobra que ha hecho Wanda sobre las nenas”.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi. Foto: RS Fotos.

Por último, Marcovecchio desmintió los rumores de que Icardi podría llevarse a sus hijas a Turquía sin autorización: "Mauro hizo todo absolutamente por derecha. Es imposible que se las lleve por la fuerza, las nenas tienen prohibida la salida del país“, cerró, tajante.

Elba Marcovecchio: “Cuando vos tenés en una pareja una persona tóxica, la relación es tóxica. Porque la toxicidad es como una mancha de tinta, se transmite a todos, incluso a los hijos. Ser tóxica es tener contenido perverso y violento”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

MAURO ICARDI APUNTÓ SIN FILTRO CONTRA WANDA NARA: “LO HIZO POR DESPECHO, ENVIDIA Y CELOS HACIA MI NUEVA PAREJA”

Fueron muchas las repercusiones que despertaron los fuertes posteos que compartió Mauro Icardi contra Wanda Nara en varios posteos que subió a las redes, donde no dudó en nombrar a su actual pareja, Eugenia “la China” Suárez.

“¿(Wanda) es la misma que quería el divorcio y cuando presenté el divorcio enloqueció publicando chats antiguos para desorientar y hacer creer públicamente otra realidad? Mmm, raro… La misma que me prohibió con denuncias publicar fotos de mis hijas en mis redes sociales por despecho, envidia y celos hacia mi nueva pareja, pero claramente en sus ‘leyes’ reina el ‘haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago’. Mmm, raro también, ¿verdad?”, escribió el futbolista en la publicación que plasmó en Instagram Stories.

“No me quedó claro si la que me denuncia por violencia es la misma que me escribe que vaya a ver a los tres nenes (porque los crié y me dicen ‘papá’, palabras textuales). ¿Es la misma que me denunció por violencia de género, agresiones, insultos y tenencia de armas de fuego, pero dos días más tarde se apareció en mi domicilio como si nada? Mmm raro, ¿no?”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

Y cerró, sin filtro: “¿La misma que incumplió cada resolución de un juez y un defensor de menores, pero como no le convenía, quiere cambiar de jurisdicción como ya cambió tres veces de abogados? Qué buena estrategia, o que mal asesorada diría yo. Igual, vamos probando a ver, ¿quién nos hace el favor?”.