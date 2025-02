Este lunes, y con el plazo judicial agotado, Elba Marcovecchio habló sobre la decisión de Wanda Nara de incumplir las directivas del juez de familia que dispuso que le entregue a Mauro Icardi a sus hijas, a las que no ve desde hace más de un mes.

La producción de DDM se comunicó con Marcovecchio a raíz de la recusación del juez Adrián Hagopian por haber mantenido un supuesto encuentro a solas con Icardi en su casa de Nordelta, y la abogada fue contundente al describir el pedido de Nicolás Payarola, a instancias de Wanda Nara.

“El pedido de recusación es porque no le gustan las resoluciones a la señora Nara y porque la señora es una mujer sin ley. No quiere cumplir las resoluciones porque la justicia argentina no la respeta, y le dice a Susana Jiménez ‘no importa, la multa te la pago yo’”, estalló Marcovecchio.

Foto: captura TV / Instagram

Leé más:

Aseguran que Wanda Nara mintió descaradamente cuando dijo que ella se compró sus carteras: “Me hizo reír”

POR QUÉ ELBA MARCOVECCHIO ESTALLÓ CONTRA WANDA NARA TRAS LA NEGATIVA A ENTREGARLE SUS HIJAS A MAURO ICARDI

En ese momento, Guiso Záffora, en diálogo con Wanda Nara, le transmitió a Elba Marcovecchio el deseo de la mediática de que muestre “el comprobante de pago de los alimentos fuera de cámara”, lo que puso a la abogada aún más nerviosa.

“¿Qué tiene que ver alimentos con el impedimento de contacto?”, preguntó Marcovecchio, mientras Zaffora le trasmitía que Wanda le mandaba unos chats en los que las nenas trataban de comunicarse con Mauro Icardi infructuosamente.

“Esto es una de las primeras cosas que hacemos todos los abogados de familia: no se mezclan las cuestiones económicas con el vínculo padre-madre-hijos. Nunca. Jamás. (…) Si Wanda sostiene que para que Mauro vea a sus hijas tiene que pagar, la verdad es que es un gran postulado. Que lo titule así, porque me daría vergüenza semejante planteo”, agregó la letrada.

Wanda Nara y Mauro Icardi / Fuente: Instagram

Leé más:

Mirtha Legrand mandó al frente a Wanda Nara con una anécdota íntima delante de L-Gante: “Era un horror”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Leé más: