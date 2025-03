La noticia de que la Justicia italiana dio luz verde al divorcio de Mauro Icardi y Wanda Nara, pese a que la mediática pospuso su declaración para junio al mismo tiempo que presentaba la demanda en Argentina, y Elba Marcovecchio explicó por qué es legal que el juicio se lleve a cabo allí. .

“El divorcio se da en Italia porque las nenas tienen nacionalidad italiana, porque el matrimonio está validado ahí y en su momento, ellos nunca tuvieron domicilio en Argentina, más allá de que también se habían casado acá en Argentina”, le contó a De Brito en Ángel responde (Bondi).

Además, la abogada explicó qué se considera adulterio en Italia, y en esa línea Ángel de Brito le preguntó si es verdad que “Mauro se le tiró a una de las abogadas, que se la quiso levantar”, como señalaron algunos portales, y quiso saber su fue ella o Lara Piro la involucrada.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi (Fotos: captura de América y redes sociales).

QUÉ DIJO ELBA MARCOVECCHIO SOBRE LOS RUMORES DE QUE MAURO ICARDI QUISO SEDUCIR A UNA DE SUS ABOGADAS

“¡No, es mentira!”, exclamó Elba, mientras Ángel ironizaba: “Me gustaba para vos. Imagínate que te pones de novia con Icardi ahora, a vos que no te faltan quilombos”. “No, no, no, no. Yo igual me sentí absolutamente agraviada porque a mí me acusaron de todo menos de ‘atorranta’. Me faltaba esto”, bromeó la abogada.

“Mechera, viuda negra, te faltaba atorranta”, insistió De Brito, en referencia a la puja que mantiene Elba con las hijas de Jorge Lanata, que la acusaron de entrar a su despacho y llevarse cosas, con videos que viralizaron en varios programas de TV y redes sociales.

“Que me acusaran de atorranta hubiera sido más divertido en la vida”, analizó la abogada, que negó que Lara Piro haya sufrido esos intentos de seducción. “Está mal que me ría, pero vos sabés que yo tengo un humor negro tremendo. Y que me río de cosas en los peores momentos. Pero bueno, el humor nos salva. (…) No se tiró a ninguna”, confirmó Elba, que contó que con la esposa de Rodolfo Barili siguen siendo abogadas de Mauro Icardi.

Foto: Web

