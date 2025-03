El divorcio entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue generando controversia y especulaciones. Aunque inicialmente se informó que el tribunal de Milán había fallado a favor del futbolista tras comprobarse el adulterio por parte de Wanda Nara, una nueva versión de los hechos pone en duda esa información.

¿Se comprobó la infidelidad de Wanda Nara?

En Italia, la infidelidad es un factor determinante en el fallo de un divorcio, a diferencia de Argentina, donde no se considera causal. Mauro Icardi había acusado a Wanda Nara de mantener una relación extramatrimonial con el jugador Keita Baldé y presentó pruebas ante la justicia.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi: así se retiraban del edificio Chateau Libertador (Foto: Movilpress).

Sin embargo, la reciente información brindada por el periodista Guido Záffora en DDM sugiere que el juez aún no se expidió sobre el supuesto adulterio.

Lo que dice la sentencia

De acuerdo con Záffora, la resolución judicial obtenida hasta ahora no es un divorcio definitivo, sino una separación legal.

“La sentencia de ayer no es divorcio, es separación. El juez no se expidió aún sobre el adulterio... Hablé con el abogado italiano y están suspendidas las obligaciones conyugales, eso es lo que dictaminó el fallo. No está probado el adulterio. No está aprobada la infidelidad. El juez todavía no trató el tema de la infidelidad”, añadió.

Mauro Icardi y la China Suárez en Milán (Foto: Instagram @mauroicardi)

“¿Cuándo va a ser esto? El 28 de mayo en la nueva audiencia”, explicó el periodista.

Mauro Icardi responde con una indirecta en redes sociales

Mientras tanto, Mauro Icardi no tardó en manifestarse en redes sociales. En un posteo reciente, el futbolista compartió una imagen de Johnny Depp y afirmó que la sentencia le daba la razón y que esperó unos días para exponer la verdad.

Mauro Icardi les habló a sus hijas en plena guerra con Wanda Nara. (Foto: @mauroicardi)

“Quise esperar en silencio unos días para exponer, como siempre, a los mitómanos. Como dije hace unas semanas: ‘El circo sigue mientras haya quien aplauda a los payasos’. Varios payasos fueron cayendo en el camino y la verdad va saliendo a la luz”.

Lo que sigue en la batalla legal entre Wanda Nara e Icardi

A pesar de la sentencia de separación, el proceso judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi aún no ha concluido. Restan definirse aspectos clave como la división de bienes y el régimen de visitas de sus hijas.

Además, el próximo 28 de mayo será un día clave, ya que se tratará el tema de la infidelidad y se determinará si esta tendrá consecuencias en el proceso de divorcio.

Otros tiempos: Wanda Nara y Mauro Icardi en las Islas Maldivas. (Foto: Instagram / mauroicardi)

Con la fecha de la nueva audiencia en el horizonte, queda claro que la disputa entre la mediática y el futbolista está lejos de terminar.