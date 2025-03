Guido Záffora contó en El Diario de Mariana qué dijo Wanda Nara después del escándalo con Mauro Icardi en el Chateau Libertador y explicó por qué no le “tendió una trampa”.

“Ella me dice que no quiere aparecer porque está con el postoperatorio, está dolorida, me dijo ‘te conté la verdad, ¿alguien habla de los seis meses que debe de alimento? ¿eso no es violento?’” , leyó el periodista.

Elba Marcovecchio y Mauro Icardi se retiraban del edificio Chateau Libertador (Foto: Movilpress).

Entonces, Guido siguió leyendo la explicación que le dio la conductora tras los rumores de una supuesta trampa: “Yo estaba operada en mi casa, nunca supe que las nenas iban a venir, ¿de qué emboscada hablan si nunca me avisó?" .

EL POLÉMICO AUDIO EN EL QUE WANDA NARA AUTORIZA A MAURO ICARDI A ENTRAR AL CHATEAU LIBERTADOR LA NOCHE DEL ESCÁNDALO

En Puro Show publicaron el audio de la conversación que tuvieron Mauro Icardi y Wanda Nara antes del escándalo del viernes en el Chateau Libertador. En el mismo se puede escuchar a la conductora pedirle al futbolista que suba a buscar a las menores.

“Entregale las nenas al encargado así no bajan solas por el ascensor”, se lo escucha decir al futbolista y la mediática le contestó: “Subí vos Mauro, no quiere bajar”. Acto seguido, Mauro le respondió: “Tiene que bajar, vos sos la madre y te tiene que hacer caso, dejá de hacer tanto circo”.

La conversación de Wanda Nara y Mauro Icardi antes del escándalo del viernes en el Chateau Libertador (Foto: captura de eltrece).

“Pero vos la hiciste subir”, retrucó la presentadora y el novio de la China Suárez le reclamó: “Sí, yo la hice subir a dejar los perros, Fran bajá dale, por favor, nos tenemos que ir. Si dejaban los perros y bajaban y no las secuestrabas como hiciste no había ningún problema, ahora sube el encargado, sino tengo que llamar a la policía”.

“Pero podés subir vos que está tu hija llorando, yo te autoricé a que subas”, le repitió Wanda y Mauro le remarcó: “Yo no puedo subir, tengo una denuncia por violencia de género, ni aunque me autorices vos”. Sin embargo, él luego subió y los videos del escándalo fueron virales.

