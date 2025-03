Desde Milán, Majo Martino contó el verdadero motivo por el que Mauro Icardi no le depositaría el dinero de la cuota alimentaria a Wanda Nara: “Ella tiene 4 departamentos en total que él le dejó y están alquilados”.

“Ella recibe el alquiler de cada uno de los departamentos, entonces por eso él no le deposita el dinero que le tiene de mandar de las niñas”, explicó la panelista sobre la puja entre la conductora y el futbolista.

La conductora mostró su departamento de Milán. Por: instagram

Así, Majo contó cuál es la respuesta de la mediática al análisis de su ex: “El dice ‘ok, lo tenés compensado con todo lo que recibís por los departamentos’, pero ella se queja y le dice ‘vos tenés que depositarme igual porque esas propiedades son mías’”.

LA EXPLICACIÓN DE WANDA NARA A LOS RUMORES DE QUE EMBOSCÓ A MAURO ICARDI LA NOCHE DEL ESCÁNDALO EN EL CHATEAU

Guido Záffora contó en El Diario de Mariana qué dijo Wanda Nara después del escándalo con Mauro Icardi en el Chateau Libertador y explicó por qué no le “tendió una trampa”.

“Ella me dice que no quiere aparecer porque está con el postoperatorio, está dolorida, me dijo ‘te conté la verdad, ¿alguien habla de los seis meses que debe de alimento? ¿eso no es violento?’” , leyó el periodista.

Entonces, Guido siguió leyendo la explicación que le dio la conductora tras los rumores de una supuesta trampa: “Yo estaba operada en mi casa, nunca supe que las nenas iban a venir, ¿de qué emboscada hablan si nunca me avisó?" .

