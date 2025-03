En medio del litigio legal que tienen enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por cuestiones referidas a las hijas que tienen en común, la abogada del futbolista, Elba Marcovecchio, sorprendió al dar a conocer las nuevas novedades de la causa.

“Voy a contar lo que se puede contar. Hoy, el juez, que en este caso es el segundo juzgado al que fue porque todavía está tratándose la recusación del doctor Agopián, así que el nuevo juzgado dictó resolución validando el reintegro de las niñas. Y esto va a tener que efectivizarse”, comenzó diciendo la letrada en una nota que dio a El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por eltrece.

“La apelación fue una apelación en donde se había peleado si el efecto era suspensivo o no suspensivo, y por supuesto que no era suspensivo porque este tipo de medidas se tienen que ejecutar en forma directa. No son suspensivos”, agregó.

Foto: Captura (América)

Y cerró, concreta: “Acá va a pasar lo mismo, el reintegro debe suceder. El juez, en una excelente resolución, dio todos los fundamentos tomándose de los fundamentos del defensor de menores y se rechazó la recusación del defensor de menores y eso ya también se resolvió”.

Elba Marcovecchio: “El nuevo juzgado dictó resolución validando el reintegro de las niñas“.

En medio del fuerte litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi, en especial por cuestiones relacionadas por las hijas que tienen en común, Elba Marcovecchio (la abogada del futbolista) dio una profunda entrevista y fue letal al hablar de la empresaria.

“Cuando vos tenés en una pareja una persona tóxica, la relación es tóxica. Porque la toxicidad es como una mancha de tinta, se transmite a todos, incluso a los hijos. Ser tóxica es tener contenido perverso y violento”, comenzó diciendo Elba en una nota que dio a El Diario de Mariana.

Además, se refirió a los dichos de Wanda, quien había deslizado que las nenas no querían volver con su padre: “Me cuesta creer que las nenas que estuvieron hasta el 6 de enero con el papá, que tienen una relación fantástica, que vivieron un año y pico solas con él en Turquía, que me digas que no quieren volver. Me parece que, si así fuere, cosa que tengo muchas dudas, estás hablando de justamente una maniobra que ha hecho Wanda sobre las nenas”.

Guadalupe Guerrero, Mauro Icardi y Elba Marcovecchio. (Foto: RS)

Por último, Marcovecchio desmintió los rumores de que Icardi podría llevarse a sus hijas a Turquía sin autorización: "Mauro hizo todo absolutamente por derecha. Es imposible que se las lleve por la fuerza, las nenas tienen prohibida la salida del país“, cerró, tajante.