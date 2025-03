Wanda Nara hizo una serie de publicaciones desde su cuenta de X el viernes por la noche entre las que aseguró tener información sensible de Elba Marcovecchio, la abogada de Mauro Icardi, en medio de la sucesión con las hijas de Jorge Lanata, a tres meses de su fallecimiento.

“Y en estos días les cuento la historia de una abogada… por respeto a su ex, que ya no está, estoy pensando si contarlo o no… pensé que lo peor que tenía era ser ‘chorra’ de un marido internado grave, pero hay algo peor que quizás las hijas y ex que donó un órgano deberían saber. Creo que nadie le va a dar más un minuto de fama ni de aire cuando sepan lo que hizo", escribió picantísima.

En otro posteo, la mediática acusó a las abogadas de Icardi de “busca fama” e interesadas: “Por las mismas que se la pasan sentadas buscando fama. Las mismas que piden que no se hable ‘por respeto’, siguen exponiendo y hablando de mí y mis hijas... y defendiendo lo indefendible por dinero”.

“¿Que dice tu terapeuta? Pareciera que muy bien no te está haciendo…" , le preguntó un usuario y ella contestó picantísima: “Me pidió que por la memoria de un gran periodista que yo estuve enojada mucho tiempo pero no guardo rencor... que cuente todo”.

LA REACCIÓN DE ELBA MARCOVECCHIO CUANDO LE PREGUNTARON POR LA SUCESIÓN DE JORGE LANATA EN UN MÓVIL

En un ida y vuelta con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, a Elba Marcovecchio le preguntaron sobre la sucesión de Jorge Lanata tras su muerte y sorprendió con su reacción.

“¿Cómo va la sucesión Elba con las hijas de Jorge?" , le consultó al final Karina Iavícoli y la abogada, quebrada, contestó: “No, perdoname, no puedo seguir”.

