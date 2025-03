El fuerte litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por la cuita alimentaria de las hijas que tienen en común, sigue dando tela para cortar.

Ahora, la abogada del futbolista, Lara Piro, sorprendió al ahondar en la causa que la empresaria lleva adelante contra su ex: “Entre las cosas que Wanda Nara está pidiendo, hay un avión privado discrecional. Y no se puede tener los beneficios de la casada con los goces de la soltera”, lanzó la letrada en un móvil que dio para Viviana en vivo.

“Empezó diciendo 300 mil dólares, pero no quiero hablar de números porque me da vergüenza ajena”, agregó, tras conocerse que ahora el monto pedido habría quedado en 50 mil dólares todos los meses.

“Yo voy al supermercado, no sé ustedes. Yo calculo que Wanda Nara, por ser una estrella, no irá. Yo voy al supermercado y digo, no necesitamos para llenar unos changos esa cantidad de dinero”, cerró Lara, picante.

Luego del escándalo que despertó la presencia de Mauro Icardi en el Chateau Libertador donde estaba Wanda Nara, Yanina Latorre reveló cómo sería la revinculación del futbolista con sus hijas.

“Hoy hablé con una abogada porque, claro, vos decís ‘revinculación’ y acá tampoco es que es un padre que fajaba niños. Esto es así, mirá el proceso a partir de esta denuncia. A las chicas les espera el mismo tratamiento que si hubiese sido un padre que las golpeó”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

“Ahora, el Ministerio Tutelar agarra el caso. Las dos partes tienen que presentar psicólogas, que tienen que ser infanto-juveniles y especialistas en hechos jurídicos, que estén acostumbrados a todos estos sistemas de violencia”, agregó.

“Una vez que los presenta el Ministerio Tutelar a las psicólogas de las dos partes para las niñas, decide cuál es la mejor. Si los padres no se ponen de acuerdo, el Ministerio Tutelar elige un psicólogo. A partir de ahí, los chicos empiezan terapia. Y las psicólogas del Ministerio Tutelar van a empezar a tener entrevistas en el Ministerio, que es espantoso, es traumático. Nenas que tenían una vida feliz, que no estamos hablando de esas casas de violencia de género real, doméstica”, agregó.

“Bueno, estamos hablando de dos chicas felices, que vivieron en Europa, que la mamá y el papá, jugadores de fútbol exitosos, millonarios, se separaron. Y que la mamá y el papá están en un quilombo terrible y terminan siendo las rehenes. Para mí la violencia es de los dos hacia las niñas. Bueno, tienen que ir al Ministerio Tutelar a entrevistas. Por otro lado, tiene que ir Mauro, al Ministerio Tutelar a entrevistas. Después se los cita al padre con las hijas en esas entrevistas, y el Ministerio Tutelar, o sea, las psicólogas, van analizando cómo ven el vínculo”, sumó.

Y cerró: “Tienen que comprobar que las chicas no le tengan miedo al padre. Que no les cueste el acercamiento, que haya un diálogo y que manifiesten interés y ganas de estar con el papá. Y yo digo, ¿era necesario todo esto?”.