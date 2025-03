Pasaron diez largos días, pero los ecos del escándalo que desató Mauro Icardi en el palier del departamento de Wanda Nara todavía resuenan y ahora Yanina Latorre estalló cuando se enteró de la intención de la mediática de denunciar a los policías que actuaron en el Chateau.

En su ciclo SQP, Yanina y sus panelistas analizaron la situación y Gustavo Noriega observó que Icardi hizo bien en destacar que Wanda Nara se dejó filmar por él durante el escándalo al mismo tiempo que grababa su versión de los hechos, que no tardó en viralizar.

“¿Ella está esperando la explosión de Mauro? ¿Eso es lo que está esperando?”, quiso saber Gustavo, a lo que Yanina respondió que “ella lo conoce como nadie”. “Desde los 19 años que está con él. Él es un chico que es muy cabrón, tuvo problemas en todos los equipos, en todos los vestuarios”, recalcó.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram @wana_mara y @mauroicardi)

CÓMO REACCIONÓ YANINA LATORRE AL SABER QUE WANDA NARA QUIERE DENUNCIAR A LOS POLICÍAS QUE ACTUARON EN EL CHATEAU

“Ella sabe que si lo provocás,puede llegar a enloquecer”, explicó la flamante conductora. “Yo creo que ellos lo buscaron. ‘Subí, subí, subí’. A este lo enloquecemos, al loquito, entra al coso, llamamos a la policía, tenía una orden de restricción, exclusión del hogar, no sé qué'”, agregó.

“Y lo único bien que hizo Mauro es que nunca se sacó. No gritó, no tironeó, y se terminó yendo sin las hijas. Pero mirá la locura de Wanda, que denuncia a los policías que no lo detuvieron. Ella quería que lo detengan”, analizó Latorre.

“Eso es una locura. Recusó al juez que no le falló a favor. Recusó o quiso correr, que tampoco pudo, al defensor de menores. Y ahora quiere sacarle el trabajo a un pobre policía que el viernes a la noche, en vez de estar comiendo una pizza en la comisaría, fue a fumarse este quilombo”, cerró Yanina.

Mauro Icardi y Wanda Nara (Fotos: Instagram @wanda_nara y @mauroicardi)

