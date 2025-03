Luego del escándalo de Mauro Icardi y Wanda Nara en el Chateau Libertador, se filtró un video en el que se puede ver como dos mujeres, paradas al lado de la conductora, lo increpan antes de que se desatara el conflicto entre la expareja.

“No estamos haciendo un circo, a ver si me entendés. Bajame a la nena, que quiere tomar un vaso de agua y tranquilizarse, se van a ir las dos con vos”, le dice esta persona, a lo que él le pide que lo deje de “patotear”.

A Mauro lo increparon frente a Wanda. Foto: X | @_dont__judge

“No me hables, no me tenés que hablar. Francesca, vamos. Ahora le compro 20 litros de agua”, sigue él, mientras filma a esta persona, que no para de repetir “bajá a la nena”, mientras se escucha a la pequeña visiblemente angustiada.

¿QUÉ DIJERON EN REDES SOBRE EL VIDEO DE MAURO ICARDI SIENDO INCREPADO?

La cuenta que compartió el video y los comentarios que recibió, coincidieron en que esta mujer intentó provocar a Mauro Icardi.

“Una mujer ajena a la familia gritando como loca mientras Mauro sostiene a su hija en brazos. ¿El plan? Descolocarlo para después instalar que es violento. Y aunque no lograron provocarlo, la mentira la difundieron igual ¡Qué bajeza!”, sentenciaron.