Elba Marcovecchio le contestó durísima a Wanda Nara en LAM luego de que la acusara de “chorra” a través de su cuenta de X y reflotara el escándalo con las hijas y exesposas de Jorge Lanata, fallecido hace tres meses.

"Todo lo que está diciendo es una aberración en sí misma. Primero, no es mi ex. Segundo, toda esa barbaridad que está diciendo de ‘chorra’... después se hace la sorora con las mujeres. Acá me parece que cruzó un límite”, dijo la abogada de Mauro Icardi.

Indignada, la letrada expresó: “Lo mío es trabajo. Yo lo único que hago es trabajar en un expediente. Si se mete en mi vida privada y encima con semejantes acusaciones, soy a otra mujer más que acusa. ¡Basta! Seguimos en guerra entre mujeres. Además, ¿qué le hice a ella? No le hice nada”.

El posteo de Wanda Nara contra Elba Marcovecchio (Foto: captura de X).

“Ella, que se quiere poner en el lugar de sorora y trata de ‘gato’ a otras mujeres, ahora me dice chorra a mí. Lamentablemente va a tener otra causa más porque yo no tengo por qué bancarme que nadie me diga eso, ella o quien sea. Me lo tuve que bancar en su momento, y me parece de una falta de delicadeza total”, sentenció.

ELBA MARCOVECCHIO EXPLICÓ EL MOTIVO POR EL QUE MAURO ICARDI NO LE DEPOSITA LA CUOTA ALIMENTARIA

En el ida y vuelta con Ángel de Brito, Elba Marcovecchio explicó la verdadera razón por la que Mauro Icardi no le deposita la cuota alimentaria a Wanda Nara: "Pregúntale a ella qué pasó en Italia con las famosas cuentas bancarias y a nombre de quién puso esa plata".

“Pregúntale eso, que va a ser muy interesante. Ella recibe dinero allá, al margen de los alquileres”, remarcó y al final sentenció: “Me parece todo muy marginal, de mal gusto. Me parece espantoso lo que está haciendo con las criaturas y que no tenga una asistencia letrada que la ubique”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.