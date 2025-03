Una vez más, Wanda Nara decidió recurrir a las redes sociales para hacer un fuerte descargo y dio que hablar con sus letales mensajes contra Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez.

“Por mis hijas doy mi vida y nunca voy a tener la agenda ocupada, porque son mi prioridad y por qué hace 8 meses mantengo sola y parece que así seguiré por qué la justicia prioriza que el papá gaste en ‘Gatos’ y no en sus perritos e hijas”, lanzó Wanda en su cuenta de X (antes Twitter).

“Que use el dinero que me debe en arreglar los techos que se le cayeron en la última tormenta de la propiedad conyugal de mis sueños, que no quiero que se me arruine el patrimonio”, agregó, picante.

Además, la hermana de Zaira Nara publicó varios tweet en contra de la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, a quien acusó de “chorra”.

LA FORTUNA QUE EXIGE WANDA NARA A ICARDI POR LA CUOTA ALIMENTARIA Y EL EXCÉNTRICO PEDIDO QUE SORPRENDIÓ

El fuerte litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por la cuita alimentaria de las hijas que tienen en común, sigue dando tela para cortar.

Ahora, la abogada del futbolista, Lara Piro, sorprendió al ahondar en la causa que la empresaria lleva adelante contra su ex: “Entre las cosas que Wanda Nara está pidiendo, hay un avión privado discrecional. Y no se puede tener los beneficios de la casada con los goces de la soltera”, lanzó la letrada en un móvil que dio para Viviana en vivo.

“Empezó diciendo 300 mil dólares, pero no quiero hablar de números porque me da vergüenza ajena”, agregó, tras conocerse que ahora el monto pedido habría quedado en 50 mil dólares todos los meses.

“Yo voy al supermercado, no sé ustedes. Yo calculo que Wanda Nara, por ser una estrella, no irá. Yo voy al supermercado y digo, no necesitamos para llenar unos changos esa cantidad de dinero”, cerró Lara, picante.