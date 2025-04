Luego de la fuerte actitud que tuvo Wanda Nara con el cronista del programa A la Barbarossa, al plantarlo en pleno vivo y cerrar la puerta de su vehículo en su cara sin querer dar declaraciones, Georgina Barbarossa se sinceró sobre su relación con la empresaria.

Todo comenzó cuando Rodrigo Lussich fue al hueso con su pregunta en Intrusos: “¿Está todo mal con Wanda?”, indagó. A lo que la presentadora respondió sin dudarlo: “No, yo me enteré por ustedes que estaba enojada conmigo”.

“Pero yo no sé por qué conmigo, porque a mí lo que hagan Wanda y Mauro Icardi realmente me da igual. Sinceramente, siento que no tengo que defenderla porque ya son los dos, tanto Icardi como Wanda, personas grandes”, agregó. Y cerró, firme con su postura: “A mí, lo único que me preocupa de ese matrimonio, son los chicos. Te lo juro por Dios, que lo único que me preocupa son los chicos”.

Foto: Captura (América)

LA REACCIÓN DE WANDA NARA CUANDO LE PREGUNTARON SI SUS HIJOS QUIEREN VER A MAURO ICARDI

El escándalo mediático y judicial que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos con el correr de los días.

En esta oportunidad, antes de ingresar a la fiscalía para declarar en la causa por violencia de género que radicó contra su ex, la empresaria respondió todas las consultas de los cronistas que la estaban esperando.

Allí, indagada sobre si sus hijas quieren ver a su padre, Wanda no dudó con su respuesta, tal como se pudo ver en Puro Show: “Los 5 chicos quieren ver a Mauro, a pesar de todo”, lanzó, en referencia a sus niñas y a los tres hijos que tuvo con Maxi López.

Foto: Captura (eltrece)

Y cerró, firme con sus palabras: “Yo, como mamá, voy a hacer que eso suceda de la manera más segura para ellos y para todos”.