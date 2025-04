La conferencia de prensa de Wanda Nara a la salida de la fiscalía de Tigre fue exhaustiva, pero Georgina Barbarossa quiso comprobar si era verdad que la empresaria estaba enojada con ella y indignó en vivo al confirmar la mala onda de la otra figura de Telefe.

“Me encantaría si con Geor puede hablar unas palabras”, le indicó Pía Shaw a Nacho Juliano, cuando el movilero encaraba para hablar con Nicolás Pallarola.

Sin embargo, Barbarossa exclamó: “Decile si la puedo saludar que necesito hablar con ella”. Pero cuando el periosta se acercó transmitiendo el mensaje Wanda dio un portazo pese a que era un colega del mismo canal.

Wanda Nara aclaró las versiones de conflicto con Telefe por sus roces con Georgina Barbarossa.

“No le voy a insistir. De hecho avisó que no iba a hablar de forma individual”, aclaró Juliano.

“Qué lástima, me hubiera gustado hacerle una pregunta”, lamentó Georgina.

EL DESCARGO DE GEORGINA BARBAROSSA

Acto seguido, Barbarossa fue directa al preguntarle al abogado: “¿Es verdad que Wanda está enojada conmigo?”.

Nicolás Pallarola blanqueó el enojo de Wanda Nara con Georgina Barbarossa.

Ahí el letrado admitió: “No hay un encono personal con nadie”.

Más tarde Pallarola se quejó de ahí se haya opinado que el supuesto maltrato de Mauro Icardi a uno de los hijos de Maxi López pudiera haber sido “un reto fuerte” porque con eso “se puede justificar casi cualquier delito”.

Georgina Barbarossa contra Wanda Nara. (Foto: A la Barbarossa).

Al final, Georgina Barbarossa se plantó contra Wanda Nara: “Yo nunca me peleé con ella. Acá se puede estar o no de acuerdo, pero siempre dije que lo único que me interesaba eran los chicos. Por mi que Mauro y ella se maten y se digan barbaridades, me da igual”.

“Buena onda no tiene. Lo lamento porque es una figura del canal, una compañera de trabajo, y no me copa tener mala onda con la gente”, sentenció.