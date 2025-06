Entre las secuelas que dejó el escandaloso episodio del viernes en el Chateau Libertador luego de que la Justicia intimara a Wanda Nara a entregarle a sus hijas a Mauro Icardi, se supo que la China Suárez no dejó del todo bien parado al futbolista ante el Ministerio Público Tutelar.

Ante los fracasos de las últimas revinculaciones entre el futbolista y sus hijas, Wanda Nara apuntó contra la actriz y la llamó “zorra”, al tiempo que aseguraba que ella era quien se inmiscuía entre las partes para que Icardi pudiera ejercer su derecho a ver a las pequeñas.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

En ese sentido, la China Suárez sorprendió a los integrantes del Ministerio Público Tutelar al dar detalles de su relación con Icardi y reveló cómo es su noviazgo con el futbolista, dejando en claro que la responsabilidad de todo recayó en Icardi y sus actitudes.

Leé más:

Así reaccionó Wanda Nara al enterarse de que sus hijas estuvieron con China Suárez y Mauro Icardi

POR QUÉ LA CHINA SUÁREZ HUNDIÓ A MAURO ICARDI FRENTE AL MINISTERIO PÚBLICO TUTELAR

Yanina Latorre reveló la información que le llegó desde el organismo: “La nipona está cooperando. Hablaron con ella el sábado y le pidieron colaboración. Ella dejó entrever que el ‘pesadito’ es Mauriño. Él no se separa de ella ni a sol ni a sombra”, explicó en sus stories de Instagram.

Foto: Instagram @yanilatorre

Foto: Instagram @yanilatorre

“De hecho, la nipona les dijo a los del Ministerio Público Tutelar que ella iba a estar toda la semana en Capital con sus hijos”, agregó la periodista, que, a diferencia de otras ocasiones, le mostró sus respetos a la actriz, con quien mantiene un litigio legal. “A mí me dicen que la odio, pero yo doy información”, señaló la conductora de SQP.

“Ella fue el sábado. Se quedó a almorzar una hora y se fue y ayer domingo fue un rato y se volvió a ir”, contó Yanina. “Esta vez me cerró la boca. (…) Habló con el Ministerio Público Tutelar y deslizó que el ‘pesadito e insistente’ es él, no ella. A mí una vez Wanda me dijo ‘La China no lo va a aguantar más, Mauro es muy pesado’”, cerró.

Leé más:

La China Suárez se lleva a Rufina Cabré a Turquía: qué pasa con Magnolia y Amancio Vicuña

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.