Si bien se debatió mucho sobre si Eugenia “la China” Suárez estuvo junto a Mauro Icardi y sus hijas después del escándalo que se llevó a cabo el viernes pasado en el Chateau Libertador, Wanda Nara sorprendió al hablar sobre este tema.

“No se puede hablar de las nenas, pero está todo muy bien”, comenzó diciendo Wanda ante la prensa que la que fue a buscar (tal como se vio en Intrusos), dejando en claro lo tranquila que está con el presente de sus niñas junto a su papá.

“Gracias a todos los que se interesan por eso, y la verdad que, como cualquier papá y mamá, lo único que quiero es que estén bien y están bien”, agregó, remarcando su postura.

Por último, cuando le consultaron si le molestó que Eugenia haya tenido contacto con las menores, como se difundió, Wanda cerró, sin vueltas: “No, no me molesta y para mí no es un problema”.

EL DOCUMENTO QUE WANDA NARA QUERÍA QUE MAURO ICARDI FIRME ANTES DE ENTREGAR A SUS HIJAS Y QUE INCLUYE A LA CHINA SUÁREZ

Si bien las casi 12 horas de tensión que hubo el pasado viernes en el Chateau Libertador cuando Mauro Icardi debía retirar a las hijas que tuvo con Wanda Nara tuvo un final feliz, Angie Balbiani sorprendió al dar detalles de cómo se vivió el escándalo por dentro.

“Wanda puso como opción firmar un documento que establezca que durante esos 7 días (que Mauro estaba con sus niñas), Eugenia Suárez no va a ir a ver a sus hijas”, comenzó diciendo la panelista de Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece.

“Esto no tiene validez porque el juez ya había determinado”, agregó. Y cerró: “Pero, ¿qué pasa? La verdad es que Wanda se vendió con esto porque una vez que hacen esta negociación, en el Ministerio Público Tutelar y el Defensor de Menores se dan cuenta que el problema no era que las chicas no querían ir, era que Wanda no quería que (la China) viera a sus hijas”.