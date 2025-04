Wanda Nara habló con la prensa en la mañana de este jueves en la puerta de la fiscalía de Tigre y apuntó contra la Justicia por el fallo del bozal legal a sus redes sociales en la causa que tiene con Mauro Icardi.

“¿El tema redes cómo estas manejando?" , le consultaron a la conductora en la puerta del lugar, quien en una primera instancia contestó: “Trabajando normal, como siempre”.

“¿Te molestó esa actitud de la Justicia de querer bloquearte las redes?" , repreguntaron y fue entonces cuando la mediática dijo: “Está trabajando en eso mi abogado, sí, obvio, es una injusticia”.

Wanda Nara habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“Yo nunca había escuchado que se lo hicieran a algún famoso o alguien que trabaje con las redes un fallo así. Me parece extraño porque hay incumplimiento de todas las partes, yo además había avisado, lo entendieron, pedí disculpas”, remarcó Wanda.

WANDA NARA CONFIRMÓ QUE TUVO UNA CHARLA CON LAS HIJAS DE JORGE LANATA

En el ida y vuelta con los medios, Wanda Nara confirmó que tuvo una charla con las hijas de Jorge Lanata: “Se comunicaron ellas conmigo, lo que es el destino...”

“Hace un tiempo me enteré de mi enfermedad por él, hoy no está, no me gusta hablar de la gente que no está. Me puse a disposición de ellas para lo que necesiten”, reveló Wanda.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.