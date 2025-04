En medio del litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por temas referidos a las hijas que tienen en común, Andrés Nara sorprendió al apuntar sin filtro contra Eugenia “la China” Suárez.

“Las nenas se sienten, en algún punto, la actual pareja del padre fue la que realmente hizo la desvinculación de la familia”, lanzó el papá de Wanda y Zaira Nara, sin filtro, en el estudio de El Diario de Mariana.

“Eso es muy importante. Tanto Wanda, como la abuela, como Zaira y el conjunto familiar, tratan de minimizar eso. Dicen ’No, no es tan así‘, pero te lo aseguro. Es así tal cual”, agregó. Y cerró, tajante: “Yo puedo poner las manos en el fuego por Wanda, pero no por este muchacho (por Icardi) porque, realmente yo tengo una muy mala relación. Bueno, no hay relación, no es ni mala ni buena”.

Foto: Captura (América)

YANINA LATORRE DIJO A QUIÉN PREFIERE ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En medio del fuerte litigio legal que Wanda Nara y Mauro Icardi mantienen por cuestiones relacionadas a sus hijas, Yanina Latorre sorprendió al exponer su postura sobre este tema.

“Mauro la debe estar pasando mal y lo digo en serio. A mí él me da lástima porque Wanda está de joda con L-Gante, también digamos todo. Y no deja que las hijas vean al padre por un capricho, porque para mí acá no hay violencia, es un capricho”, comenzó diciendo Yanina en El Observador 107.9.

“Hay pelea entre ellos dos, pero él no es violento con las niñas. Esto es un capricho, hay que decirlo. Yo en esta estoy con Mauro Icardi a muerte. Wanda se va a arrepentir toda la vida por un despecho y un capricho pelot…”, agregó.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

Y cerró, tajante: “Ella se hace la santa. En una de las notas que dio hoy a la tarde, dijo ‘yo no voy a poner nada en contra de que Mauro vea a sus hijas. De hecho, la torta que llevan las nenas para encontrarse con el padre, la hizo yo’. Eso no te hace ni buena, ni nada”.