A una semana de su ruptura, L-Gante decidió romper el silencio sobre las causas reales de su separación de Wanda Nara tras más de tres años de romance, según asegura Mauro Icardi, y la fulminó de una forma tal que la mediática quedó como la responsable de su corazón herido.

En este sentido, el cantante aseguró en su posteo que “el verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede”.

No contento con esas fuertes palabras, Elián Valenzuela volvió a la carga: “Porque un hombre que se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta”.

El Posteo con el que L-Gante fulminó a Wanda Nara (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Más reflexivo, L-Gante agregó varias citas que reflejaban su estado de ánimo al momento de hacer el posteo. “El amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre. Las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y su amor”, escribió.

“No hay excusas. O te respeta, o te pierde. Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial”, agregó el cantante en el final de ese posteo, que se completa con una foto del actor Chris Evans pidiendo silencio.

De esta manera, Elián dejó bien en claro que la ruptura con la mediática conductora de Bake Off Famosos se dio porque ella lo habría puesto entre la espada y la pared, obligándolo a tomar una decisión que lo habría obligado a dejar de lado su dignidad, un valor innegociable para él.

¿Responderá Wanda?

