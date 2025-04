Majo Martino aseguró en Puro Show este martes que L-Gante tendría un nuevo amor. “Wanda se habrá enterado de todo esto obviamente”, dijo la panelista sobre la mediática, que recientemente se separó del cantante.

“L-Gante está con una chica de Zona Oeste, estuvo saliendo con esta chica que estudia danzas, no es conocida”, dijo Majo en el programa matutino de eltrece que conducen Pampito y Matías Vázquez.

Luego, aclaró que no se trataría de una relación estable: “Esto no se sabía, es una primicia, no digo que esté enamorado, tampoco que está de novio, pero si que estuvieron frecuentandose y que se veían seguido”.

QUÉ ACTRIZ ELIGIÓ WANDA NARA PARA QUE LA INTERPRETE EN SU SERIE: EL DETALLE QUE INCOMODA A LA CHINA SUÁREZ

Wanda Nara anunció que tendrá un reality de su vida en Netflix y en Empezar el Día (de lunes a viernes a las 10 horas por Ciudad Magazine) revelaron quién es la actriz que eligió para que la interprete.

Facundo Arana interpretaría a Maxi López en la serie de Wanda Nara (Foto: captura de Ciudad Magazine).

“Empezaron a circular algunos nombres de los actores que les gustaría que estén en la ficción y uno de ellos es Facundo Arana para encarnar a Maxi López, y el que interpretaría a Mauro Icardi es Benjamín Rojas" , contó Facundo Ventura.

Benjamín Rojas interpretaría a Mauro Icardi en la serie de Wanda Nara (Foto: captura de Ciudad Magazine).

Entonces, el panelista reveló el nombre de la mujer que pidió la conductora que se ponga en su piel: “Wanda Nara quiere que la actriz que la personifique en su serie sea Valentina Zenere, pero no creo que acepte porque ella es muy amiga de la China Suárez”.

Valentina Zenere interpretaría a Wanda Nara en su serie (Foto: captura de Ciudad Magazine).

CÓMO SERÁ LA SERIE DE WANDA NARA

Lucas Bertero contó en el programa matutino de Ciudad Magazine que conduce Yuyito González cómo será la serie/reality de la vida de Wanda Nara que se podrá ver por Netflix.

“Maxi López accedió a que sus hijos aparezcan en la biopic reality, va a ser un estilo The Kardashians, ficcionada pero va a tener mucho de archivo y Wanda va a hablar en cámara”, detalló el periodista.

