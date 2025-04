Chiara Mancuso y Luz Tito protagonizaron una acalorada discusión en vivo en Gran Hermano que sorprendió a todos.

Luego de que Santiago “Tato” Algorta acusara al bando opuesto de robarle fernet en la fiesta y a Chiara de romperle cigarrillos a Luz, Mancuso se enojó y cruzó furiosa a su compañera, por quién expresó sentir una conexión amorosa especial.

Captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

POR QUE CHIARA SE ENOJÓ CON LUZ EN VIVO EN GRAN HERMANO

Chiara: -Rompí cinco puchos en la cara de Luz cuando ella tenía cuatro paquetes guardado. ¿Eso está bien y romper cinco cigarrillos está mal?

Luz: -¿Quién te dijo que está mal? Yo no dije nada. Por mi rompé todo o lo rompo yo por vos.

Chiara: -Bueno, lo dijo Santiago.

Luz: -Me chupa un huevo lo que hacés con los cigarrillos.

Chiara: -Bueno, lo dijo él. Él lo está exponiendo acá.

Luz: -Bueno, entonces a mí no me metas. No me importa ni me afecta. Rompé todo. Lo vamos a romper juntas, si querés. No me afecta.

Santiago del Moro: -Chicos, piensen que hay gente que está fumando ahí y no tiene cigarrillos.

Chiara: -Está perfecto, pero eran míos.

Luz: -Obvio, como yo si me los quiero guardar, me los guardo...

Chiara: -Pero vos te guardaste cuatro cajas.

Luz: -Y se quedan calladitos porque son míos.

Chiara: -No calladita, no. Vos a mí no me callás.

Luz: -Seguí hablando sola.

