A cuatro meses y medio del comienzo de Gran Hermano, la casa se dividió en dos bandos y Chiara Mancuso quedó en la vereda opuesta a la de Luz Tito, compañera con quien tenía una relación muy estrecha.

Con la jujeña en placa y con gran parte de la casa haciendo fuerza para que sea la próxima eliminada para desestabilizar a Santiago “Tato” Algorta, uno de los jugadores más potentes del reality, Chiara rompió en llanto en una charla en la cocina con Catalina Gorostidi y Sandra Priore. Luego terminó de quebrarse en el confesionario, a solas.

LA ANGUSTIA DE CHIARA POR LA DISTANCIA CON LUZ EN GRAN HERMANO

Chiara: -Estoy mal porque yo la amo, literalmente.

Catalina: -No sé qué amás porque es una persona re siniestra.

Chiara: -A mí me re duele todo lo que pasó. Le tengo como un amor muy profundo.

Catalina: -Bueno, desenamorate. No te angusties.

Sandra: -Chiara, vos sabés cómo es con vos. No es como con nadie. Y eso no lo tenés que perder.

Chiara: -Pero se pone a defender a Santiago. Es indefendible.

Sandra: -Vos sabés que si te ponés a hablar con ella, ella te reconoce cosas como a nadie le reconoce.

Chiara: -No importa.

Sandra: -Creo en el amor que tienen ambas. No lo dudo y sé que es genuino, pero lamentablemente están en veredas opuestas.

Chiara: -Él (Tato) me fulminó por quinta vez, el juego va a ser que me enfrente con ella. Porque ella es su talón de Aquiles. Me rompería el corazón mal pelearme con Luz. Y ahora estoy así.

Catalina: -Cuando salgan afuera se amigarán. Ahora, esto es Gran Hermano y la mina demostró ser una soreta. Punto. Fácil y sencillo.

Selva: -Porque llega un punto que es ella o vos.

Chiara: -Ella pone como prioridad a Santi y yo la pongo a ella. Mi prioridad siempre fue ella porque fue la persona que nunca me dejó tirada en esta casa (rompe en llanto). Estuvo siempre conmigo.

EL LLANTO DE CHIARA POR LUZ EN EL CONFESIONARIO DE GRAN HERMANO

“Me pone triste Luz. Yo siento mucho amor con ella y con todo lo que pasa con Santiago no lo estoy pudiendo separar”, dijo Chiara sin contener las lágrimas.

Y lo argumentó: “Yo defiendo a Ulises igual que la defiendo a Luz. Me he peleado un montón de veces con Ulises por defender a Luz y siento que Luz no está haciendo eso conmigo”.

“Por eso me siento sola. Yo siento que ella es mi contención. Voy a tener que ir en el juego contra ella y eso a mí me duele”, concluyó Chiara.

